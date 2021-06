tmw Lecce, anche Sampdoria e Genoa puntano Pablo Rodriguez

vedi letture

Aumenta la concorrenza per Pablo Rodriguez, attaccante spagnolo messosi in luce in questa stagione con la maglia del Lecce, 6 gol e 3 assist in 19 presenze, in Serie B. Dopo Getafe e Cagliari infatti altri due club di Serie A si sarebbero iscritti alla corsa per il classe 2001. Si tratta, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, di Sampdoria e Genoa. Il Lecce, forte di altri tre anni di contratto, vorrebbe tenere il giocatore, ma se arriverà un'offerta importante potrebbe decidere di sacrificare l'attaccante iberico.