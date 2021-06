Lecce, sirene per Rodriguez. Getafe e Cagliari sulle tracce del giovane attaccante

vedi letture

Le ottime prestazioni con la maglia del Lecce, 6 gol e tre assist in 19 presenze, dell’attaccante Pablo Rodriguez non sono passate inosservata sia in Italia sia in Spagna. Secondo quanto riferito da As.com il classe 2001 cresciuto nel Real Madrid sarebbe infatti finito nel mirino di diversi club che proveranno a strapparlo ai salentini, a cui è legato da un contratto fino al 2024, nel corso di questo mercato. Le due squadre più interessate sono il Cagliari in Serie A e il Getafe in LaLiga, ma secondo il quotidiano iberico ci sarebbero anche altre tre squadre della massima serie italiana sull’attaccante. Il Lecce valuta il cartellino di Rodriguez circa 5 milioni di euro con il 30% di questa somma che andrà, come da accordi stipulati la scorsa estate, al Real Madrid.