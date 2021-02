tmw Marchisio su Dybala: “Paulo talento cristallino. Ecco il mio consiglio per il futuro"

Nell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Claudio Marchisio ha parlato della situazione vissuta in queste ultime settimane da Paulo Dybala. L'ex centrocampista della Juventus ha voluto dare un consiglio alla Joya riflettendo anche sulle possibilità di tridente pesante al fianco di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata: "Paulo è un ragazzo con delle qualità straordinarie e con un talento cristallino. Il mio consiglio è di continuare a lavorare duro, come ha sempre fatto. Non dimentichiamoci che parliamo del giocatore forse più decisivo nella passata stagione, ma nel calcio spesso si danno giudizi frettolosi, sull’onda di un paio di prestazioni. È difficile ipotizzare un tridente, ma per un allenatore questi sono finti problemi. Quando c’è abbondanza di talento, una soluzione si trova sempre”.

