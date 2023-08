tmw Milan, cresce la fiducia per Taremi: operazione da 15 milioni di euro più bonus

Cresce la fiducia in casa Milan per Mehdi Taremi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club rossonero e il Porto sono adesso più vicini, e quella di oggi sarà la giornata decisiva per il suo arrivo in Serie A, per quello che sarebbe il decimo colpo del mercato della società di via Aldo Rossi.

Le cifre.

Dopo il tira e molla degli ultimi giorni e la volontà del giocatore di approdare a Milano, l'operazione dovrebbe essere chiusa a 15 milioni di euro più bonus, con i portoghesi che non potranno tirare ulteriormente la corda, visto che il prossimo 30 giugno perderebbero il giocatore a zero.