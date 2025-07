Inter, l'agente di Taremi lo ha proposto al Fenerbahce. E il Fulham fa sul serio

L'Inter continua a lavorare per trovare una sistemazione a Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano, arrivato nell'estate del 2024 a parametro zero dopo la sua esperienza al Porto, ha deluso le attese e non ha ripagato la fiducia riposta in lui dalla società nerazzurra, che ha dunque deciso di metterlo sul mercato senza aspettare che Chivu potesse valutarlo in ritiro.

Nessun dubbio dunque per la dirigenza, che però si è presto scontrata con la realtà dei fatti, ovvero con le poche offerte pervenute per il centravanti. Secondo quanto riportato da TasnimNews, l'agente del classe '92 lo avrebbe proposto al Fenerbahce. Nelle ultime ore però si è rafforzato l'interesse del Fulham, che pare seriamente intenzionato a puntare su di lui per il 2025-2026.

I numeri di Taremi con l'Inter sono deludenti e le gerarchie sono chiare: Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono i due titolari, Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny le riserve. Il 32enne sarebbe la quinta punta, certamente non quello che si aspettava e non quello a cui aspirava. Motivo per il quale la cessione non è assolutamente un'ipotesi da scartare: con i nerazzurri ha un contratto fino al 2027 e vanta 43 presenze e 3 gol. Troppo pochi per uno del suo calibro.