Inter, per Taremi servono 10 milioni. Spunta l'ipotesi Fenerbahçe di Mourinho

È ancora tutto da scrivere il futuro di Mehdi Taremi, attaccante iraniano dell'Inter.

L'ex Porto è ancora bloccato in Patria, ma presto dovrebbe riuscire a fare rientro in Italia ma trovare una via percorribile per il suo orizzonte professionale. L’Inter, infatti, ha già deciso che dopo la deludente scorsa stagione, meglio non insistere e arrivare alla separazione, in modo da aprire lo spazio per un ulteriore innesto là davanti.

Per portarsi a casa Taremi la richiesta del club nerazzurro ruota attorno ai dieci milioni di euro (probabilmente trattabili).

Da capire se i sondaggi di Nottingham Forest, Fulham (il più convinto) e Besiktas possano evolvere in vere e proprie trattative Intanto, è stato proposto anche al Fenerbahçe di Mourinho.

A riportare la notizia è il Corriere dello Sport oggi in edicola.