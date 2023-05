tmw Milan, questa mattina allenamento personalizzato sul campo per Rafael Leao

vedi letture

Dopo la pesante assenza di ieri sera contro l'Inter, Rafael Leao farà di tutto per recuperare in vista della sfida di ritorno coi nerazzurri in programma martedì prossimo. Il giocatore nella mattinata di oggi ha svolto una seduta personalizzata sul campo di Milanello.