tmw Milan, stop Kessiè. Stiramento al flessore sinistro, il club ora torna sul mercato

Brutta tegola per il Milan, che perde Kranck Kessié per l'esordio in campionato e non solo: il centrocampista ivoriano, tornato ad allenarsi in questi giorni dopo le fatiche a Tokyo, dove la sua selezione nazionale è stata impegnata, ha rimediato uno stiramento flessore sinistro che mette ancora più in emergenza il centrocampo di Stefano Pioli. Ismael Bennacer è infatti tornato da poco ad allenarsi dopo il Covid-19 e sembra a questo punto imprescindibile un ritorno sul mercato da parte di Maldini e Massara.