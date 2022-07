tmw Napoli, ecco Kim Min-Jae: già domani svolgerà una prima parte di visite a Lisbona

Il Napoli si prepara finalmente ad abbracciare l'erede di Kalidou Koulibaly in difesa. Come raccolto da TMW, il difensore sudcoreano Kim Min-Jae già domani svolgerà una prima parte di visite mediche a Lisbona, per poi raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro a partire da lunedì.

Ormai ci siamo, il centrale in arrivo dal Fenerbahce è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A.