tmw Napoli, primo allenamento nel ritiro di Castel di Sangro: Mathias Olivera in gruppo

Il Napoli è arrivato oggi a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro. Nel pomeriggio il primo allenamento allo stadio Teofilo Patini. Il nuovo terzino sinistro Mathias Olivera, che nello spezzone finale del ritiro di Dimaro si era allenato a parte, è rientrato in gruppo. Curiosità: per la prima volta si vede anche il nuovo materiale tecnico, quello che gli azzurri indosseranno per tutta la stagione 2022/23.