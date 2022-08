tmw Napoli, Raspadori ad un passo: già venerdì potrebbero arrivare le viste mediche

5 i milioni per il prestito con 25 per l'obbligo di riscatto: questa la base dell'affare Giacomo Raspadori, che si arricchirà ulteriormente con dei bonus in favore del club neroverde. Stando a quanto da noi raccolto i contatti avvenuti oggi hanno ulteriormente avvicinato la conclusione dell'affare in favore del Napoli: già venerdì possibili visite mediche per l'attaccante della Nazionale.