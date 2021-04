tmw news La Juve, il quarto posto e l'ipotesi Allegri. Lazio rigenerata

vedi letture

Il futuro della Juventus e le voci su Allegri. Se ne parla nel corso del TMW News in cui c'è spazio anche per la Lazio che ora torna a sperare nel quarto posto (in collegamento ci sarà Marco Ballotta. Fari puntati poi sulla Roma impegnata domani in semifinale di Europa League (l'andata) contro il Manchester United e anche sul campionato in generale (ne discuteremo con Paolo Stringara).

Clicca sotto per guardare