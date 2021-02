tmw news Napoli, il complicato riscatto. Lazio, un ko indiscutibile

vedi letture

Il Napoli in apertura nel TMW News. Si parla dei partenopei e della difficile impresa da compiere domani in Europa League contro il Granada dopo il ko (0-2) All'andata. spazio anche alla Lazio e al ko di ieri col Bayern Monaco. In collegamento ci sarà l'ex laziale ed ex partenopeo Giampaolo Saurini. Dal Brasile invece interverrà l'ex nerazzurro Ze Elias per parlare dell'Inter e del campionato in generale.

Clicca sotto per guardare