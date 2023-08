tmw Non solo Cajuste: il Napoli pronto ad aumentare l'offerta al Celta per Gabri Veiga

Non solo Jens Cajuste che il Napoli ha preso di fatto dallo Stade de Reims per 12 milioni di euro: il giocatore è in arrivo per le visite mediche e libererà così Piotr Zielinski, sempre più vicino all'Al Ahli in Arabia Saudita. Il club di Aurelio De Laurentiis è scatenato sul mercato ed è pronto a regalare a Rudi Garcia anche un altro giocatore: se Cajuste andrà a prendere il ruolo di vice Anguissa, ecco che l'addio sempre più vicino del polacco libera una casella in mediana e il nome caldo è quello di Gabri Veiga del Celta Vigo.

Un nome che da sempre è uno dei preferiti della dirigenza e del comparto scouting azzurro: la clausola da 40 milioni di euro fino a questo momento non è stata pagata da nessuna pretendente e l'ultima proposta da 30 milioni della dirigenza napoletana, rispedita al mittente. Grazie anche agli ottimi rapporti con Rafa Benitez, manager del Celta Vigo, il Napoli vorrebbe arrivare a metà strada aumentando ora l'offerta a 32 più bonus per arrivare intorno ai 36 totali. Sperando nel sì del club galiziano per uno dei migliori crack a livello europeo, già nazionale spagnolo. La società di De Laurentiis, come detto, non ha preso solo Cajuste ma nei giorni scorsi ha definito anche l'arrivo del brasiliano Natan dal Bragantino per la retroguardia.