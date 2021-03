tmw Ordine: "Pirlo sarà confermato a meno di un tracollo. Gigio rinnoverà col Milan"

La Juve e anche il Milan al centro della chiacchierata con Franco Ordine de Il Giornale. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha detto sui bianconeri: "Avendo la Juve avviato Pirlo alla carriera da debuttante, non potevano i dirigenti aspettarsi un inizio folgorante anche perché stavano ringiovanendo i ranghi. Credo e immagino che debba essere riconfermato salvo che non vada incontro ad un tracollo. Quanto a CR7 quando hai uno delle dimensioni e della carriera del portoghese è evidente che devi fare i conti con lui. Bisogna vedere se ha voglia ancora di restare fino a fine contratto o ha voglia di allungare il contratto o ritornare a Madrid. Può rispondere solo lui. Parlando invece di Dybala il problema non è tecnico o di rinnovo contrattuale. La questione è di natura fisica, perchè è rimasto tanto fuori, e c'è da chiedersi che futuro possa avere. A breve credo che verranno chiariti tanti dubbi. Agnelli ha già detto comunque che gli è stata fatta un'offerta contrattuale da primi 10-15 giocatori europei"

Donnarumma alla fine prolungherà col Milan?

"Secondo me alla fine accetterà il contratto del Milan. Non credo possa lasciare a zero i rossoneri e comunque non credo che una persona di buon senso possa riconfermare il contratto col Milan quando era nelle mani di un misterioso cinese e non lo confermi ora che è nelle mani di un solidissimo fondo americano che ha il controllo di 43 milioni di dollari"

