Il responsabile del settore giovanile del Sassuolo, Francesco Palmieri, nella sua intervista a TuttoMercatoWeb.com, ha parlato anche di alcuni nuovi giovani che potrebbero presto fare il salto in prima squadra: "Ho parlato domenica dopo la partita della Primavera e ho detto che anche quest'anno abbiamo 4-5 elementi che possono fare il calcio dei professionisti. Poi dipende da tanti fattori, anche da coloro a cui li mettiamo in mano. A 19 anni io ad esempio ero considerato di un certo livello, poi a 22 mi misero a fare il terzino poi a 25 anni ho ripreso per fortuna il mio percorso. In quel periodo ci sono state pure persone che non voglio neanche ricordare. Servono insomma anche le figure giuste per aiutare a crescere i giovani. Al Sassuolo abbiamo poi vari 2000 che sono in C a giocare e vanno alla grande anche se qualcuno ha qualcosa in più".