tmw Parma su Franco Vazquez: offerto un contratto fino al 2023. Le ultime sull'affare

vedi letture

Per la trequarti del Parma è sempre calda l'ipotesi Franco Vazquez del Siviglia, per il quale gli andalusi potrebbero accettare un indennizzo. E' il Mudo, infatti, il primo nome per il club di Krause e c'è anche l'offerta del club per il giocatore: contratto fino al 2023. Da Siviglia danno l'operazione ben avviata, con possibili schiarite nelle prossime ore.