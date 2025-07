Ufficiale Il Mudo Vazquez torna a giocare con la Cremonese in Serie A. Ha firmato fino al 2026

"U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Franco Vazquez. Il calciatore argentino ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2026". Questo il comunicato con cui il club grigiorosso ufficializza il rinnovo del calciatore classe '89, svincolatosi a giugno proprio dalla società del presidente Arvedi.

Nei primi due anni all’ombra del Torrazzo, il Mudo ha messo a segno 14 gol e 12 assist in 74 presenze complessive tra Serie B, playoff e Coppa Italia. "Nella stagione appena conclusa è stato il miglior marcatore dei grigiorossi in campionato con 9 reti in 33 partite, contribuendo così al ritorno della Cremonese in Serie A. Avanti insieme, Franco!", conclude la nota della Cremonese.

Nel frattempo, oggi è stato il giorno della presentazione del neo allenatore Davide Nicola: "Sono altamente motivato per due semplici motivi: la grande umiltà e determinazione con cui sono stato cercato e la piacevole scoperta di una realtà che conoscevo soltanto da fuori ma non avevo mai assaporato da dentro. Qui ci sono strutture, idee e potenzialità che sono state costruite nel tempo e i professionisti sono molto seri. Io mi muovo in base al mio sentire, alle mie emozioni, quando sento la pelle formicolare. Ed è quello che ho provato parlando con il Cavaliere Giovanni Arvedi. Conoscevo la sua importanza e il suo profilo, ma non ho mai avuto l’occasione di parlare con lui. Mi sono attivato subito, come se mi avesse fatto sentire già presente con grande naturalezza”.