tmw Pepe Reina e la Lazio, rinnovo automatico con l'Europa. Ma lui vuole andar via

Dovrebbe concludersi questa estate l'avventura alla Lazio del portiere spagnolo Pepe Reina. Il contratto dell'estremo difensore classe '82 scadrà a giugno, ma c'è una opzione per il rinnovo automatico per la stagione 2022/23 legato alla qualificazione in Europa della squadra biancoceleste: la volontà di Reina, però, è quella di concludere a prescindere l'avventura nella Capitale questa estate. Da capire, ora, solo se ciò accadrà perché svincolato e se questo addio dovrà passare attraverso una trattativa con la Lazio.