tmw Pioli chiama Ibrahimovic, il Milan risponde: ben indirizzata la trattativa per il rinnovo

vedi letture

"Sapete quello che penso su di lui. Sta bene e sta recuperando da un infortunio abbastanza importante. Mi auguro di poter lavorare ancora con lui perché è un campione in toto". Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato chiaro: per la nuova stagione, vuole contare ancora su Zlatan Ibrahimovic. E in questo senso, sarebbero ben indirizzate le trattative per il rinnovo di contratto dell'attaccante: lo svedese sta osservando un periodo di riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio subito nei giorni successivi alla conquista dello Scudetto.