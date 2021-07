tmw Pjanic via dal Barça gratis (o quasi): lui aspetta la Juve, ma si muovono altri tre club

Miralem Pjanic e il Barcellona sono pronti a salutarsi. Secondo quanto raccolto da TMW attraverso fonti vicine al giocatore, questa settimana potrebbe essere decisiva per consumare l'addio dopo una sola stagione insieme.

Il bosniaco - come raccontato da tempo su queste colonne - è fuori dal progetto tecnico blaugrana e sogna di tornare alla Juventus con Allegri in panchina, ma in attesa di un passo da Torino (la priorità a centrocampo oggi è Manuel Locatelli) sta inevitabilmente ascoltando insieme al suo entourage anche le offerte degli altri club interessati: hanno chiesto informazioni, nello specifico, Inter e Milan, così come il Tottenham dell'ex juventino Fabio Paratici.

La novità principale delle ultime ore è che il Barça è disposto a liberarlo gratis (o quasi), risolvendo il suo contratto per togliersi di dosso il suo alto stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione e abbassare ulteriormente il monte ingaggi, anche alla luce del nuovo accordo di Lionel Messi e del necessario sfoltimento della rosa. Un rinforzo low cost dalla grande esperienza e qualità, Pjanic scalpita per iniziare quanto prima una nuova avventura e sfoglia la margherita delle proposte, coi bianconeri - almeno nella sua lista - sempre al primo posto.