tmw Il rinnovo di Messi accelera l'addio di Pjanic al Barça. Priorità Juve, inserimento Premier

Il rinnovo di Lionel Messi col Barcellona passa anche dalle cessioni e dal taglio al monte ingaggi della rosa. Detto in altri termini: affinché la Pulga firmi un nuovo accordo, serve ridurre sensibilmente i costi della prima squadra. Tra i giocatori in uscita, dopo il trasferimento di Junior Firpo al Leeds o il prestito con obbligo di riscatto di Trincao al Wolverhampton, c'è così anche l'ex Serie A Miralem Pjanic.

Il centrocampista bosniaco oggi è fuori dal progetto tecnico di mister Koeman e, nonostante lo scambio milionario con Arthur della scorsa stagione, l'intenzione del club catalano è quella di liberarlo già in settimana in prestito o addirittura a titolo definitivo, con un prezzo di saldo. Questo, con l'obiettivo di eliminare quanto prima la spesa per il suo alto ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione.

Come raccolto da TMW anche in queste ore attraverso l'entourage del calciatore, la volontà di Pjanic è chiara: tornare alla Juventus e giocare per mister Allegri. In Italia, viste le cifre vantaggiose del possibile affare, hanno preso informazioni anche le due milanesi, ma la concorrenza principale per i bianconeri arriva dalla Premier League, dove Tottenham e Manchester United potrebbe accollarsi senza problemi il suo stipendio senza negoziazioni al ribasso.

Settimana chiave per Miralem Pjanic: secondo chi è vicino al calciatore, il suo futuro potrebbe decidersi infatti proprio in questi giorni.