Poco utilizzato ma incedibile: no dell'Hellas alla cessione in prestito di Kevin Rüegg

Sei presenze complessive, meno di 200 minuti giocati. Kevin Rüegg è uno degli acquisti più importanti definiti dall'Hellas Verona la scorsa estate, ma finora ha trovato pochissimo spazio nell'undici di Juric. Chiuso da Davide Faraoni, Ruegg è arrivato la scorsa estate a titolo definitivo dallo Zurigo con un contratto di cinque anni, un accordo importante per un giocatore su cui la società scaligera ci crede molto anche dopo una prima parte di stagione nel corso della quale non ha quasi mai giocato.

Ecco perché l'Hellas, nonostante un impiego col contagocce, in questo momento non prende in considerazione la sua cessione, nemmeno a titolo temporaneo. Tanti i club che l'hanno chiesto in prestito e finora ricevuto sempre la stessa risposta: Ruegg non si muove.