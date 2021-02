tmw Pusceddu su Barella: "Con me a Cagliari giocava sotto età: è un'ispirazione per i sardi"

Suo ex allenatore ai tempi del Cagliari Primavera, Vittorio Pusceddu ha ricordato nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com anche le caratteristiche e le virtù di Nicolò Barella proprio con la maglia dei giovani sardi. "Poteva già giocare in tutti i ruoli. Io lo facevo giocare da interno destro ma avrei potuto metterlo anche da trequartista. Ha inserimenti e numeri importanti".

Ci racconti il 'suo' Nicolò.

"Ha fatto due anni circa con me. Io facevo giocare i '99 quando dovevano giocare i '96 e '97. Avevo tutti giocatori sardi in Primavera, nessuno straniero o del continente. Conosciamo il valore dei giocatori sardi: tenaci, forti, ma fisicamente e come malizia da strutturare. In Sardegna purtroppo manca il confronto diretto per le gare settimanali per le giovanili del Cagliari, però Barella è un esempio e spero che venga seguito".