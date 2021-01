tmw radio Braglia su Conte-Maresca: "L'arbitro è uomo, forse ha risposto a cose gravi"

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche del nervosismo di Conte nei confronti dell'arbitro Maresca: "Sappiamo della maniacalità di Conte, ma non è una scusante. Un arbitro comunque è un uomo e posso capire che abbia risposto per le rime. Bisogna capire cosa gli ha detto Conte, e anche Oriali. Per rispondere in un certo modo, forse ha detto qualcosa di grave".