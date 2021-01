tmw radio Braglia: "Atalanta antagonista dell'Inter. Milan ancora non pronto per vincere"

L'ex portiere Simone Braglia al Maracanà Show di TMW Radio ha commentato i risultati del weekend di Serie A.

Frenata del Milan, come valutarla?

"Un ko ci può stare, certo è che alcune giustificazioni fatte da Ibrahimovic mi hanno colpito. Certe cose dette da un giocatore esperto non me le aspettavo. E' come scaricare le proprie colpe sugli altri. Per me comunque non è una squadra ancora pronta per vincere qualcosa d'importante. Di tutte le squadre, l'Atalanta è l'unica che non ha l'angoscia di dover vincere qualcosa e questa è la sua grande forza".

Più Milan o Atalanta per lottare per il titolo?

"L'Atalanta è l'antagonista dell'Inter. Il problema dell'Inter è solo di responsabilità. Ha una società che deve vincere a tutti i costi. Nei giocatori dell'Inter il pari di Udine ha pesato. E lo dice cosa è successo nel post-gara. E una tensione così, a lungo andare, è controproducente. Per me in un campionato così strano la sorpresa Atalanta ci può stare".

Inter, quanto nervosismo nel post Udinese-Inter tra Conte e Maresca:

"Sappiamo della maniacalità di Conte, ma non è una scusante. Un arbitro comunque è un uomo e posso capire che abbia risposto per le rime. Bisogna capire cosa gli ha detto Conte, e anche Oriali. Per rispondere in un certo modo, forse ha detto qualcosa di grave".