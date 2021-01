tmw radio Cobolli Gigli: "Mandzukic gladiatore per il Milan. La Juve l'ha allontanato"

Nell'intervista di ieri a TMW Radio, l'ex presidente ed attuale tifoso juventino Giovanni Cobolli Gigli ha parlato anche dell'acquisto di un altro ex bianconero quale Mario Mandzukic, approdato nel Milan: "Mi sembra un ottimo acquisto, se in condizione è un grande gladiatore: ha dato tantissimo alla Juventus e forse non è stato ringraziato abbastanza quando se ne è andato, anzi allontanato. In una certa maniera faccio anche un po' di tifo per il Milan...".