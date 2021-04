tmw radio Di Gennaro sul Napoli: "Le critiche a Osimhen? E' costato come Lukaku..."

Di Gennaro: "Pirlo è stato molto tutelato, un altro al suo posto sarebbe stato mandato via" - Gherarducci: "Se la Juve perde con il Napoli Pirlo salta" - Petri: "Se mandano via Pirlo devono mandare anche via Nedved e Paratici" - Ospiti: Antonio Di Gennaro, Giampaolo Gherarducci, Leonardo Petri - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

Intervenuto a TMW Radio, ieri durante Maracanà, l'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato tra le alte cose anche del Napoli: "Juve-Napoli vale Champions? Sarebbe un disastro non andarci per la Juventus, ma anche per il Napoli. Ci sarebbe un ridimensionamento importante. Osimhen criticato per il rendimento al Napoli? E' costato come Lukaku. E Lukaku è migliorato tanto con Conte, non era così al Manchester. Haaland al Dortmund 20 milioni...".