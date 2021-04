tmw radio Felipe: "Non fui aiutato nel passaggio alla Fiorentina dopo 10 anni di Udinese"

Il difensore Felipe Dal Bello, oggi alla Manzanese, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche del suo passaggio poco felice alla Fiorentina: "Non è andata come mi aspettavo. Intanto è stata la prima squadra dopo dieci anni di Udinese, e non sono stato aiutato al meglio in un passaggio così: ho giocato solo le prime due partite nel mio ruolo, poi solo da terzino sinistro. Con Prandelli giocavo, poi hanno deciso che avrei dovuto andare via. Dalla bolla di tranquillità dell'Udinese sono passato in una squadra più forte e ho capito cosa significa. Vi racconto un aneddoto, appena arrivato ho giocato in un'amichevole del giovedì allo stadio, rientrava Mutu. Sentivo il boato, e c'erano 5mila persone... Ricordo che a Udine allo stadio non ci si allenava, tanto sarebbero venute sì e no un centinaio di persone".