Foschi sul caso Suarez: "Serve una sanzione giusta, senza esagerare"

Il direttore sportivo Rino Foschi a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul caso Suarez, che fa discutere dalla scorsa estate e che non è ancora giunto alla risoluzione: "Si conosceva lo status del giocatore ma si è cercato di fare una cosa che non era possibile, per tempistiche. Se non sapeva, Paratici ha sbagliato, ma io dubito di questo. Una situazione che va sanzionata nel modo giusto ma non c'è da esagerare".