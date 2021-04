tmw radio Rosella Sensi sulla Superlega: "Conosco Florentino Perez, non capisco"

L'ex presidentessa della Roma Rosella Sensi è intervenuta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio di ieri, parlando così della Superlega: "Se n'è sempre parlato in questi anni. La decisione presa è quantomeno disdicevole per il momento e per quanto sta attraversando il calcio. Non sono degli sprovveduti, avranno riflettuto molto, ma non credo sia giusto aver preso una decisione del genere. Conosco Florentino Perez, non capisco perché abbiano preso questa decisione con queste modalità. Sono convinta che si arriverà a una soluzione. Sarà stata una presa di posizione e si deve tornare ad un punto in cui si rispettano i tifosi e il calcio. Non si può chiedere alle persone in questo momento storico di fare a meno del calcio in nome degli interessi economici".