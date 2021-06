tmw radio Sconcerti: "Non capisco perché Mendes debba essere alleato della Fiorentina"

vedi letture

Questo il pensiero di Mario Sconcerti, opinionista TMW Radio, a proposito delle trame di mercato della Fiorentina nel suo intervento di ieri: "Perché si parla di Mendes come alleato della Fiorentina? Perché come prima cosa non sono sicuro sia un vantaggio, e poi vorrei capire chi è che lo rappresenta in Italia. Non è un alleato di nessuno, è un procuratore e lavora con tutti. Non capisco cosa nascondano questi discorsi, c'è l'interesse di qualcuno dietro...".