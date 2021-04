tmw radio Sconcerti: "Superlega un golpe non riuscito. Inutile adesso dire 'abbiamo sbagliato'"

Mario Sconcerti, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche della Superlega: "È un golpe che non è riuscito, ha ragione Vigorito. Sarà interessante capire cosa accadrà. Non si può fare un golpe e poi dire 'Abbiamo sbagliato'. Ci sono persone che lavoravano al tempo negli esecutivi Uefa e poi lavorava al tempo stesso contro questo sistema. Hai tramato contro la tua organizzazione. Mentre trattavi l'ingresso dei fondi e votavi no, facendo fallire certe trattative, ti muovevi in senso opposto dall'altro lato. Qualcosa dovrà accadere, non è stato un gioco. Non è stato un gioco, si è minacciato di far saltare tutto".