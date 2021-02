tmw radio Sorpresa e delusione in Serie A per Santacroce: "Direi Milan e Fiorentina"

L'ex difensore Fabiano Santacroce, oggi agente, nel corso del suo intervento di ieri a TMW Radio ha espresso anche i suoi top e flop per il girone d'andata della Serie A: "Sicuramente il Milan, non credevo potessero rimanere in alto per tutto questo tempo: mi immaginavo più scivoloni, soprattutto quando mancava Ibrahimovic. Invece hanno retto benissimo il colpo, hanno un entusiasmo pazzesco e giocano un bel calcio, veloce. Di flop non saprei, ma una delle più papabili è la Fiorentina: mi aspettavo molto, molto di più. Troppi intoppi".