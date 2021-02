tmw Retroscena Guilherme Ramos: la Feirense dice no all'Atletico Madrid e al Crotone

Guilherme Magro Pires Ramos è pronto per il grande salto. Scuola Sporting, è una delle colonne della Feirense e in questo mercato di gennaio l'Atletico Madrid ci ha provato a prenderlo: 1 milione più bonus ma poi la quadra con il club lusitano non è arrivata perché la Feirense ha stoppato l'affare. Così, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore di mercato ci ha provato anche il Crotone: a caccia di un centrale, la società di Ursino ha fatto un tentativo per il centrale lusitano ma respinto dalla Feirense che ha detto no.