tmw Roma, mercato e non solo: nei prossimi giorni incontro per i rinnovi di Cristante e Mancini

Sta nascendo la nuova Roma di José Mourinho. Sono tanti infatti i nomi per il mercato in entrata, ma il club dei Friedkin lavora attentamente anche ai rinnovi di contratto. In questo senso, da segnalare nei prossimi giorni un incontro importante: sul tavolo, il futuro di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Entrambi col contratto in scadenza nel 2024, si parlerà dell'eventuale prolungamento.