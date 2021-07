tmw Roma, Spinazzola ha incontrato Mourinho. Il terzino oggi a Trigoria

Primo emozionante faccia a faccia per Leonardo Spinazzola, dopo la fine del suo Europeo, a Trigoria: il laterale azzurro, reduce dall'intervento per la rottura del tendine d'achille rimediata contro il Belgio, è stato il primo tra i calciatori della Roma ad avere un incontro con il nuovo tecnico Mourinho. Il lusitano non potrà averlo a disposizione per tutto il 2021 e oltre, ma intanto lo ha incontrato durante la visita al centro sportivo giallorosso di oggi.