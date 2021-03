tmw Shakhtar, Trubin: "Non sono il Donnarumma ucraino. Inter e Milan? Non mi interessano"

Tutti pazzi per Anatoliy Trubin, giovanissimo portiere dello Shakhtar che dopo l'esordio a soli 17 anni tra i professionisti è progressivamente diventato il padrone della porta arancionera e uno dei nomi più caldi del calciomercato che verrà. È proprio lui che TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva per presentare la sfida di Europa League di domani con la Roma, commentando anche le sirene che risuonano da tempo nei suoi confronti da Milano (Milan e Inter) e non solo. Questa un'anticipazione della nostra chiacchierata col classe 2001 ucraino:

In Italia la chiamano il "Donnarumma d'Ucraina": che effetto le fa?

"Non mi fa effetto. Donnarumma è Donnarumma, Trubin è Trubin. Io non sono il Donnarumma d'Ucraina, non sono nient'altro che l'ucraino Trubin".

Le sirene di mercato, in particolare da Milano (Milan e Inter), risuonano però già da tempo nei suoi confronti...

"Credo che siano solamente rumors e non mi interessano. Per quanto mi riguarda, sono concentrato esclusivamente sulle mie prestazioni con lo Shakhtar. Mi alleno e lavoro duro ogni giorno per migliorare e crescere. Non ho tempo per pensare alle voci di mercato".

