tmw Simeone al Napoli, Champions decisiva. Retroscena e dettagli dell'accordo col Verona

vedi letture

Giovanni Simeone alle visite col Napoli. Dopo settimane di trattative, il club partenopeo ha chiuso col Monza per l'addio di Petagna e sbloccato così la trattativa col Verona per il Cholito.

Un sogno che si realizza per il bomber argentino, non solo per la possibilità di consacrarsi nella piazza del mito e connazionale Diego Armando Maradona, ma soprattutto per l'opportunità attesa ormai da 27 anni di giocare la Champions League, fattore decisivo durante le numerose negoziazioni che hanno visto protagoniste quest'estate anche Juventus, Borussia Dortmund, big spagnole e big inglesi.

L'ex Cagliari, Fiorentina e Genoa saluta i gialloblù con la formula del prestito oneroso (3,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto (12 milioni) condizionato dalla qualificazione del Napoli alla Champions 2022-23 (Champions fattore decisivo, quindi, in tutti i sensi) e dal numero di reti/partite giocate dallo stesso Simeone. Per lui invece contratto quinquennale.