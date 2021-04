tmw Spezia: si lavora ai riscatti di Verde, Estevez e Sena

Tra campo e mercato. Lo Spezia si muove anche in vista del futuro. Lavori in corso per i riscatti di Leo Sena dall’Atletico Mineiro, Daniele Verde dall’Aek Atene e Nahuel Estevez dall’Estudiantes. Contatti avviati, il dg Meluso è al lavoro. Per il presente ed il futuro...