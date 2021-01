tmw Summit per Sanabria, il ds del Toro: "Facciamo valutazioni. Mandragora è un nome"

Antonio Sanabria verso il Torino, ci siamo. Le riunioni stanno entrando nel vivo, negli uffici granata a Milano, dove è già presente Urbano Cairo, è arrivato anche il ds Davide Vagnati. "Sanabria? Stiamo facendo delle valutazioni. Mandragora? Un nome, come gli altri", ha detto l'uomo mercato granata senza volersi sbilanciare a riguardo. La trattativa per la punta però è vicina alla definizione, per 7 più bonus, con gli agenti al secondo summit in due giorni. Dall'altra parte, Rolando Mandragora dell'Udinese è uno dei nomi caldi per la mediana ma non è il solo.