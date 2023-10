tmw Torino ko nel derby, Cairo: "Molto deluso, la gara era alla portata. Fiducia in Juric? Totale"

"La partita non ci è piaciuta, si è visto poco da ambo le parti. È stato brutto perdere così, non ha fatto piacere. Fiducia in Juric? Totale". A parlare così è il presidente del Torino, Urbano Cairo, in occasione della presentazione della partenza del Giro d'Italia 2024 presso il palazzo della Regione Piemonte. Il riferimento, ovviamente, è alla gara pesa 2-0 contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato: "Non è che il Toro negli ultimi 30 anni ha vinto tantissimi derby, le vittorie sono più precedenti. Dobbiamo fare meglio".

"Era una gara totalmente alla portata - ha poi concluso Cairo -. C'è stato un primo tempo di studio, senza grandi occasioni. Si poteva fare qualcosa di più. Sono stato molto deluso e molto molto dispiaciuto. Quello che non riesco a fare con Juric che non ascolta la mia formazione, l'ho fatto con il giro che passa vicino a casa mia, a Masio...".