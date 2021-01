tmw Udinese pronta a rivoluzionare l'attacco: preso Llorente, accelerata per Cutrone

L'Udinese è pronta a rivoluzionare quasi del tutto il proprio attacco in vista della seconda parte di stagione: in entrata c'è Fernando Llorente, ma piace, e tanto, anche Patrick Cutrone, intenzionato a tornare in Italia una volta che il Wolverhampton tessererà Willian Josè, per cui si attende solo il permesso di lavoro. In uscita non solo Lasagna, ormai promesso sposo dell'Hellas Verona, ma anche Ilija Nestorovski, che però è bloccato da un ingaggio importante ed ha offerte soprattutto in Serie B, dove militano squadre che non possono permettersi investimenti di questa entità. Per quanto riguarda Stefano Okaka, in quanto infortunato, la sua posizione è in stand-by.