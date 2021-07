tmw Udogie in sede Udinese per la firma. Operazione da 4 milioni più uno di bonus

E' arrivato pochi minuti fa in sede Udinese Destiny Udogie, nuovo acquisto del club friulano. Il giovane difensore classe 2002, accompagnato dal suo agente Ferdinando Guardino, in questi minuti sta firmando il suo nuovo contratto con l'Udinese, che lo ha acquistato dall'Hellas Verona a titolo definitivo. Come raccolto dalla nostra redazione, l'operazione costerà ai bianconeri quattro milioni più uno di bonus, legato alle presenze di Udogie con i friulani e con la nazionale Under 21.