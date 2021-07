tmw Valzer dei portieri: Rui Patricio alla Roma sblocca... Vaclik all'Olympiacos

Un vero e proprio intreccio di portieri a livello internazionale. La Roma sta per definire l'arrivo dal Wolverhampton di Rui Patricio e il club inglese sta per prendere, sempre con la regia lusitana di Mendes, José Sa dall'Olympiacos. Un domino che lascia scoperta la porta dei greci ma ancora per poco: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe a un passo l'intesa con Tomas Vaclik, liberatosi dal contratto col Siviglia. Sul trentaduenne della Repubblica Ceca, c'era anche il Napoli in Serie A.