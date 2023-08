ufficiale Tomas Vaclik giocherà nella MLS. Ha firmato con i New England Revolution

vedi letture

Nuova avventura per Tomas Vaclik. A 34 anni, il portiere della Repubblica Ceca (oltre 50 presenze in Nazionale) lascia l'Europa e vola negli Stati Uniti d'America: l'ex Siviglia, dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi della passata stagione all'Huddersfield, ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2024 con i New England Revolution.