Ufficiale Vaclik torna in Europa: l'esperto portiere riparte dalla seconda divisione spagnola

vedi letture

Nuova avventura per Tomas Vaclik. A 34 anni, il portiere della Repubblica Ceca (oltre 50 presenze in Nazionale) lascia gli Stati Uniti d'America e torna in Europa: l'ex Siviglia, dopo aver trascorso pochi mesi con i New England Revolution, ha risolto il contratto e ha firmato con l'Albacete, club di Serie B spagnola.

Vaclik non è mai sceso in campo con la società di Foxborough, nel Massachusetts: per lui una sola convocazione, contro Orlando, l'8 ottobre scorso.