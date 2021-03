Tomori dribbla il futuro: "Al momento mi piace stare a Milano, la stagione è lunga"

"Ibrahimovic? Anche quando non gioca entra negli spogliatoi e parla come se stesse iniziando la partita. Si sta motivando e quella motivazione coinvolge la squadra. Quando è vicino, senti la sua presenza: non è intimidatorio o scoraggiante, tutti vogliono aumentare il loro livello, tu vuoi raggiungere quel livello e soddisfare le sue aspettative". Parla così Fikayo Tomori, in un'intervista al Times nella quale si sofferma anche sul futuro (è al Milan in prestito dal Chelsea, ndr): "Al momento mi piace essere a Milano, giocare e fare questa esperienza. Se rimarrò qui più a lungo non lo so, cerco di non pensare così lontano. C'è ancora molta strada da fare in questa stagione".