Toni contro Gasperini: "Alla Roma non puoi chiedere Vinicius, fare polemica non aiuta il club"

Luca Toni, ex attaccante che in carriera ha vestito anche la maglia della Roma, ospite del podcast "Cose Scomode", ha attaccato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini:

“La Roma poteva arrivare in Champions. Gasp è un allenatore forte, ma in una piazza così deve stare attento a come si espone”. Toni contesta in particolare alcune dichiarazioni dell’allenatore: “All’inizio ha ‘ucciso’ i suoi attaccanti, ed è una cosa brutta. Ha parlato di Artem Dovbyk, che era stato capocannoniere in Liga e prima del suo arrivo aveva già fatto 18 gol”.

L’ex Fiorentina rincara poi la dose sul tema mercato e gestione dell’ambiente: “A Roma nessun allenatore può permettersi di chiedere campioni come Vinícius Júnior. Devi lavorare con i giocatori che hai. Presentarsi facendo polemica non aiuta il club”.

Infine, Toni allarga il discorso anche alla società: “Puoi prendere solo chi ti puoi permettere e devi adattarti. La Roma è una squadra che deve stare in Champions, ma il problema è stato anche l’entusiasmo iniziale. Nei momenti difficili poi ci si scarica le colpe tra società e allenatore. La realtà è che la proprietà non ha mai fatto investimenti per vincere lo Scudetto”.