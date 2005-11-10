Milan, dallo stupore per le dichiarazioni di Leao alle ultime sul futuro: la situazione

Il nome di Rafa Leao continua a far discutere in casa del Milan. L'attaccante arriva da una stagione deludente sia a livello di squadra che per quanto riguarda il rendimento personale, ma ha fatto parlare di sé prima del Mondiale con un paio di dichiarazioni molto nette riguardo la sua voglia di misurarsi con altri campionati.

Al netto del fatto che in casa rossonera ci sia altro a cui pensare e non ci sia ancora una squadra dirigenziale formata nel settore sportivo, secondo quanto riporta Fabrizio Romano all'interno del club la reazione alle parole di Leao è stata quella di sorpresa, visto che il giocatore parla di volersi misurare in campionati importanti, ma al momento non ci sono per lui offerte concrete.

Per quanto riguarda il futuro del giocatore comunque sarà poi il Milan ad avere l'ultima parola su quello che sarà il suo futuro, ma per arrivare ad un addio del giocatore serviranno offerte adeguate e nei tempi giusti.